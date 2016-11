Elektrischer Defekt löst vermutlich Brand in Mammelzen aus

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

MAMMELZEN – Wohnhausbrand mit verstorbener Person in Mammelzen am 13. November – Die Kriminalpolizei Betzdorf teilte mit dass die kriminaltechnischen Ermittlungen vor Ort in Mammelzen abgeschlossen sind. Die Freigabe des Brandortes durch die Staatsanwaltschaft Koblenz sei ebenfalls erfolgt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Kripo weiter, gebe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die bei Eintreffen der Rettungskräfte offenstehende Haustür sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Folge der thermischen Belastung im Gebäude. Als wahrscheinlichste Ursache gilt ein elektrotechnischer Defekt an einem Elektrogerät im Bereich der Küchenzeile.

Die abschließenden Untersuchungen zur sicheren Identifizierung der mutmaßlichen 75 jährigen Hausbewohnerin seien noch nicht abgeschlossen.