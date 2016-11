Mit Bierkrug auf den Kopf geschlagen

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

WESTERBURG – Besinnlichkeit auf dem Weihnachtsmarkt endet mit Massenschlägerei – Am Donnerstagabend, 24. November, um 23:10 Uhr, kam es auf dem gerade erst eröffneten traditionellen Pfefferkuchenmarkt zu einer Schlägerei. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Massenschlägerei mit bis zu zehn Beteiligten. Ein 27jähriger Mann schlug dabei mit einem Bierkrug einen anderen Marktbesucher auf den Kopf. Durch absplitternde Teile des Bierkrugs wurde eine weitere Person am Kopf getroffen und verletzt. Alle an der Schlägerei beteiligten Personen standen, so die Polizei, erheblich unter Alkoholeinfluss. An dem Polizeieinsatz waren auch Kräfte der Polizeiinspektionen Montabaur, Hachenburg und ein Diensthundeführer beteiligt. Dem Hauptbeschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die anderen Beteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen.