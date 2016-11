Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt – Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall in Altenkirchen – Fußgängerin schwer verletzt – Am frühen Donnerstagabend, 24. November, ereignete sich um 17:09 Uhr in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 79 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau wollte vor der Kreisverwaltung die Rathausstraße bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage in Richtung der katholischen Kirche überqueren. Ein zeitgleich von der Hochstraße nach links in Richtung Innenstadt abbiegender Autofahrer, der ebenfalls bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr, erfasste die Fußgängerin mit der linken Frontseite seines BMW X 1.

Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung im DRK-Krankenhaus Altenkirchen zur weiteren Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus verlegt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.