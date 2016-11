25jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall in Friedewald schwer verletzt

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

FRIEDEWALD – Schwerer Verkehrsunfall in Friedewald auf der L 285 – Eine Person schwer verletzt – Ein 25jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagabend, 24. November, gegen 22:00 Uhr die Landesstraße 285 in Fahrtrichtung Friedewald. In Höhe des Anwesens „Im Schloßsteinchen11“ hatte ein 64jähriger Mann seinem Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand angehalten, um einen Passanten aufzunehmen. Als der Passant in den Wagen des 64jährigen eingestiegen war, fuhr der 25jährige Mann aus ungeklärter Ursache ungebremst auf den haltenden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 25jährige mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 64jährige Unfallbeteiligte und sein 33jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.