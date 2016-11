Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

FLAMMERSFELD – Weihnachtlicher Kunst- und Hobbymarkt in Flammersfeld – Weihnachtliche Stimmung und Unikate in Sachen Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke garantiert der schon zur Tradition gewordene, weihnachtliche Kunst- und Hobbymarkt in Flammersfeld. – Der KuHoMa findet am Samstag, 26. und Sonntag, 27. November jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr statt. Ausgerichtet wird dieser Markt von der Lebenshilfe, am Standort der Werkstatt in Flammersfeld, Auf der Brück 4 und ist eine Gemeinschaftsaktion der Einrichtungen und Dienste in Flammersfeld, Altenkirchen und Weyerbusch.

Aussteller mit ihren Produkten, wie weihnachtliche Holzfiguren, Schmuck, Patchworkarbeiten, Adventskränze und selbstgemachter Likör u.v.m. bereichern neben den kulinarischen Köstlichkeiten wie Glühwein, Reibekuchen, Champignonpfanne, selbstgebackenem Kuchen von den LandFrauen in Flammersfeld das Angebot. Für die Kleinen wird ein weihnachtliches Basteln geboten.

Außerdem wird es eine Tombola mit tollen Preisen geben. Wer nach weihnachtlicher Stimmung und originellen Geschenken auf der Suche ist, ist hier genau richtig! Für Rückfragen steht bei der Lebenshilfe Dorothee Nöchel-Kunz unter der Telefonnummer 02685-986321 zur Verfügung.