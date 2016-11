Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

KOBLENZ – Business-Coach (IHK) – Start am 9. Januar 2017 – Coaching ist als nachhaltiges und individuelles Instrument der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung inzwischen unverzichtbar geworden. Am 9. Januar 2017 startet die IHK-Akademie Koblenz e. V. wieder mit der ersten Stufe Intensivtraining der Weiterbildung zum „Business-Coach (IHK)“ und spricht damit alle an, die entweder unternehmensintern oder freiberuflich als Coach arbeiten wollen sowie als Führungskraft zusätzliche Methoden der Mitarbeiterführung erlernen möchten. Weitere Informationen erhalten Sie von Mareike Wunderlich 0261/30471-73 oder wunderlich@ihk-akademie-koblenz.de.