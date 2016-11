Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

WISSEN – Junge Musiker bei Martinszügen im musikalischen Einsatz – Wissen, Öttershagen, Mittelhof, Schönstein, Köttingen und Bitzen, das sind die Ortsteile, in denen die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen traditionsgemäß die Martinszüge begleitet. Insgesamt sechs neue junge Musikerinnen und Musiker haben dieses Jahr zum ersten Mal bei den Martinsumzügen mitgespielt und konnten so ihr Können in der großen Gruppe unter Beweis stellen. Für ihren Einsatz wurde das Orchester mit einem gemütlichen Abendessen in der Gaststätte „Hahnhof“ belohnt.

Foto: (v.l.): 1. Vorsitzende Alexandra Reifenrath mit Sebastian Reifenrath, Louisa Marciniak, Marie Marciniak, Eric Kraus, Fabienne Klein, Laura Schneider, Alison Alt, Korpsführer Ulrich Reifenrath und Jugendwartin Victoria Ortheil