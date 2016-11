mit 2,16 Promille in Neitersen erwischt – Fahrerlaubnis geht in den Winterschlaf

Veröffentlicht am 24. November 2016 von wwa

NEITERSEN – Alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr gezogen – Am Mittwochabend, 23. November, um 20:03 Uhr, befuhr ein Autofahrer mit seinem Peugeot die B256 aus Richtung Horhausen kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. In der Ortslage Neitersen wurde er mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Zeugin, die sich hinter dem Peugeot befand, schildert, dass der Fahrzeugführer seit einiger Zeit in Schlangenlinien und mehrmals auf die Gegenfahrbahn gefahren sei. Hierbei habe er mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet, die ihm ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet, dass sich Fahrzeugführer die gefährdet wurden, melden. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.