Drei Frauen erhalten Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz

23. November 2016

ALTENKIRCHEN – Drei Frauen aus dem Kreis Altenkirchen erhalten die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz – Zur kleinen Feierstunde hatte der Landkreis Altenkirchen drei Frauen eingeladen die sich in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mehr als verdient gemacht haben. Das Land Rheinland-Pfalz ehrt Personen, so der Kreisbeigeordnete Konrad Schwan, die sich im besonderen Masse in den Dienst der Allgemeinheit, sich über langen Zeitraum in Vereinen verdient machten. Zu dieser Feierstunde waren die drei Frauen mit ihren Partnern, Vereinsvorständen und Verbandsbürgermeistern eingeladen. Die Ehrung erfuhr Gabi Imhäuser, Vorstandsmitglied im Verein Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth. Sie war von 2001 bis 2014 Erste Kassiererin und ist aktuell als zweite Kassiererin tätig. Ferner ist sie in der Familienbetreuung tätig. Frau Elke Warmer ist seit 1999 ebenfalls Vorstandsmitglied der Kinderkrebshilfe. Sie ist die gute Seele des Vereins und mit der Organisation eines großen Teils der Veranstaltungen betraut. Die dritte Frau ist Mathilde Schuhen-Schneider. Sie ist in der katholischen Jugend sowie in der Christlichen Arbeitnehmerjugend (CAJ) tätig. Weiterhin ist sie seit mehr als 30 Jahren im Malteserhilfsdienst in Betzdorf tätig und dort seit 2004 Geschäftsführerin. Drei Jahre ist sie im Vorstand des Fördervereins des Altenheims St. Josef in Betzdorf tätig. Weiterhin war sie stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Kausen und ist seit 2006 Kassiererin. Seit 2008 ist sie im Vorstand des Musikvereins Kausen, aktuell im Pfarrgemeinderat der Pfarrei Kausen, Schriftführerin im Vorstand des VdK Ortsverbandes Elkenroth-Kausen. Zu ihrem Tätigkeitsbereich gehört noch die Mithilfe bei festen der Ortsvereine.

Beigeordneter Schwan überreichte den Frauen ihre Urkunden und Ehrennadeln. Bürgermeister Heijo Höfer dankte den Frauen für ihre ehrenamtlichen Aktivitäten und überreichte ihnen ein Blumenpräsent mit Keramikkrug. Auch die Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Jutta Fischer fand dankende Worte für die beiden Vorstandsmitglieder. (wwa) Fotos: Wachow