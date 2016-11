Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Eugen Kiefer erwirbt Europäische Coach-Lizenz zum Coachen auf Weltturnieren mit G-Status – Ins schöne schwedische Städtchen Västeras begab sich SPORTING Taekwondo Trainer Eugen Kiefer, um auf Europäischer Leistungssportebene seine Coach-Lizenz im Olympischen Taekwondo zu erwerben. Der Wochenendlehrgang war für alle Erfolgstrainer europäischer Länder entscheidend, die auf Weltturnieren mit möglichem Aufstieg in der Weltrangliste mit ihren Leistungsträgern teilhaben möchten. Neben gravierenden Regelerneuerungen nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio waren formelle Verhaltensweise, Erklärung des professionellen Systems auf den hohen Weltturnieren sowie das Reglement zu gewissen Rechten und Pflichten der lizenzierten Weltcoaches ein Thema. Hauptsächlich durch nordische Länder wie Schweden, Island oder Norwegen vertreten, war Eugen Kiefer neben einem Coach aus Malta der einzige etwas südlicher beheimatete Absolvent des Seminars. Der SPORTING-Haupttrainer ist nun befähigt, auf allen Weltturnieren mit G-Status (von internationalen A-Class-Tournaments als Mindeststandard) zu coachen. Im kommenden Jahr müssen zur weiteren Förderung der SPORTING-Ausnahmekämpfer diese hochqualifizierten Turniere angestrebt werden, um sich durch Sammeln der Credits durch Platzierug auf diesen Turnieren beispielsweise für Europameisterschaften qualifizieren zu können. SPORTING Taekwondo geht also trotz bereits hohen Erfolgsquoten auf weitere Ebenen.

Jeder sich auf diesem Niveau befindende Athlet war einst Anfänger, der immer dran geblieben ist und seinen Weg fortgeführt hat. Den Grundstein für eine eigens gestaltete Taekwondo-Karriere, ob auf diesem hohen Niveau oder als erfüllender Freizeitsport, legt SPORTING Taekwondo aktuell wieder in einem Anfängerkurs für Kinder.