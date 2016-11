Veröffentlicht am 24. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Marktplatz/Tauschmarkt in der AWB Abfall-App und auf der Website – Rechtzeitig zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen seine beliebte Abfall-App und Website wiederum erweitert. „Abfallvermeidung wird im Landkreis Altenkirchen schon immer groß geschrieben und das nicht nur in der Woche zur Abfallvermeidung“, so Werkleiter Werner Schumacher. Leider landen bundesweit nach wie vor viele funktionstüchtige und zum Teil noch neuwertige Gegenstände in der Restabfalltonne oder beim Sperrabfall, weil sie nicht mehr benötigt werden. Eine andere Person könnte möglicherweise gerade diesen nutzlos gewordenen Gegenstand sehr gut brauchen oder hat nicht die finanziellen Mittel zum Kauf des neuen Produktes. Interessierte haben die Möglichkeit, zum Ansatz der Bündelung von Angebot und Nachfrage beizutragen, indem sie den Online-Marktplatz/Tauschmarkt zur Abfallvermeidung intensiv nutzen. Im Tauschmarkt können die Bürger/innen ihren Hausrat zum Verschenken und Tauschen anbieten oder aber auch gewisse Gegenstände und Sammelobjekte suchen. Beispielsweise seien an dieser Stelle Möbel, Spielzeug, Pflanzen, Elektrogeräte (funktionstüchtig) und Bücher genannt. Kommerzielle Ziele werden hierbei gerade nicht verfolgt. Mit der neuen Marktplatz-/ Tauschmarkt-Funktion in der Abfall-App bietet der AWB den Anwendern die Möglichkeit, auch auf dem Smartphone bequem ein Tauschmarkt-Inserat zu erstellen. Denn alle Gegenstände die über die Onlineplattform ein „neues Zuhause“ finden, müssen nicht aufwendig oder teuer entsorgt werden. Alle Interessenten sind aufgerufen, mitzumachen und das Angebot zu testen.