1.500 Euro Spende erhält der Spvgg Lautzert/Oberdreis

Veröffentlicht am 25. November 2016 von wwa

PUDERBACH – Vereinsarbeit gewürdigt – „evm-Ehrensache“ fördert Puderbacher Vereine – Gleich drei Vereine der Verbandsgemeinde Puderbach erhalten insgesamt 2.000 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ der Energieversorgung Mittelrhein AG. Das kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen unterstützt damit jedes Jahr Vereine und Institutionen, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Bei der Entscheidung welche Vereine von der Zuwendung profitieren, arbeitet die evm eng mit den jeweiligen Kommunen und ihren Vertretern zusammen. So auch mit Volker Mendel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Puderbach: „Ich freue mich, dass wir mit dem Geld drei Vereine unterstützen können, die das Leben in unserer Verbandsgemeinde bunter und unterhaltsamer machen.“ Zusammen mit Norbert Rausch und Jürgen Zimmer übergab der Bürgermeister die Spende an die begünstigten Vereine.

1.500 Euro erhält der Spvgg Lautzert/Oberdreis e. V., der zahlreiche Fußballbegeisterte in seinen zehn Mannschaften zusammenbringt. Mit der Spende unterstützt er die Vereinsarbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die ein sportlicher Wettkampf nicht möglich wäre. 400 Euro gehen an die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in der Verbandsgemeinde Puderbach. Sie helfen Neuankömmlingen bei einem erfolgreichen Start in die Gemeinschaft und können das Geld gut für Koordination und Organisation gebrauchen. Die übrigen 100 Euro kommen der Chorgemeinschaft „Chorianders“ Puderbach zu Gute. Der Projektchor besteht aus 41 Mitgliedern, die das ganze Jahr über proben und auftreten. Dabei haben sie sowohl modernes Liedgut, Rock und Pop, als auch traditionelle und geistliche Lieder in ihrem Repertoire.