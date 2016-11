Theatergruppen erhalten Spende

Veröffentlicht am 24. November 2016 von wwa

RENGSDORF – Kultur und Kulinarisches vor Ort – evm-Ehrensache unterstützt Vereine in der Verbandsgemeinde Rengsdorf – Das Publikum zum Lachen, Weinen und Nachdenken zu bringen, das schafft das Theater. Doch nicht nur große Schauspielhäuser begeistern, auch kleine Vereine schaffen es immer wieder, den Theaterstücken Leben einzuhauchen. So auch drei Vereine aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf, die, zusammen mit einem weiteren, insgesamt 2.000 Euro aus der „evm-Ehrensache“ erhielten. Mit dem Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte geht. Gemeinsam mit Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf, übergab Norbert Rausch die Spende am Dienstag, 22. November, an die begünstigten Vereine. „Jedes Jahr können wir uns über den Spendenbetrag der evm freuen“, so Hans-Werner Breithausen. „In diesem Jahr möchten wir damit drei Theatergruppen aus unserer Verbandsgemeinde und die Agenda-Frauen des Kirchspiels Anhausens unterstützen. Sie leisten tolle Arbeit und bieten Kultur und Kulinarisches direkt vor Ort.“ Von der Spende profitierten die Theatergruppen in der VG-Rengsdorf, der Dorfgemeinschaft Niederraden, „Die Kappesköpp“ Melsbach und die Agenda-Frauen des Kirchspiels Anhausen. Letzere organisieren den beliebten Bauernmarkt und haben darüber hinaus in diesem Jahr ein Kochbuch herausgegeben.