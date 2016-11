Neun Fahrzeugführer/innen fielen auf

Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

WILLROTH/ASBACH – Kontrollmaßnahmen der Polizeiinspektion Straßenhaus – Im Rahmen vorgeplanter Kontrollen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus am Dienstag, 22. November, zur Verhinderung von Einbrüchen und der Überwachung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr im Zeitraum von 13:45 bis 18:30 Uhr Verkehrskontrollen in Willroth und in Asbach durch. Es wurden insgesamt 39 Fahrzeuge überprüft. Sieben Fahrzeugführer/innen wurden gebührenpflichtig verwarnt und gegen zwei Fahrer/innen ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet worden.

Bei einem 24jährigen Fahrzeugführer sind zudem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt worden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Dem Mann wurde auf der Wache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.