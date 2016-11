In Niederbreitbach Giftköder ausgelegt

Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

NIEDERBREITBACH – Ausgelegte Giftköder in Niederbreitbach – Am Dienstag, 22. November, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über ausgelegte Giftköder in Niederbreitbach. Eine Hundehalterin ging mit ihrem Hund auf einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Weihergasse in Niederbreitbach spazieren. Dieser Weg besteht aus einzelnen Platten für Fahrspuren. In der Mitte befindet sich ein Grünstreifen, auf der ihr Hund etwas gefressen hatte. Hierbei handelte es sich um ein Stück Speck, das mit rötlichem Pulver versehen war. Die Frau fand in diesem Bereich weitere Giftköder und suchte einen Tierarzt auf.

Anschließend erstattete sie Strafanzeige bei der Polizei. Die Örtlichkeit wurde von Polizeibeamten nochmals aufgesucht. Sie fanden allerdings keine weiteren Köder. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de