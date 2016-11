Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

ERPEL – Roger Lewentz zu Gast auf SPD-Kreiskonferenz – Fredi Winter mit 91,6 Prozent als Vorsitzender bestätigt – Der alte und neue Vorsitzende Fredi Winter eröffnete die Kreiskonferenz mit verschiedenen Grußworten und hieß die Delegierten und anwesenden Gäste herzlich willkommen, es folge eine Schweigeminute zum Gedenken der im Kreis Neuwied verstorbenen Genossinnen und Genossen.

Auch Martin Diedenhofen, Bundestagskandidat für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen ließ es sich nicht nehmen, in seinem Heimatort Erpel die Anwesenden zu begrüßen. Nach Konstituierung der Sitzung berichtete Roger Lewentz, MdL und Vorsitzender der SPD in Rheinland Pfalz über die erfolgreiche Handschrift in der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Aus aktuellem Anlass rief Lewentz aber auch alle Anwesenden dazu auf, den rechtspopulistischen Strömungen die Stirn zu bieten. Alle müssen nun dazu beitragen, die Errungenschaften der ältesten Partei Deutschlands nicht zu gefährden, so Lewentz sinngemäß.

Anschließend berichtete Petra Jonas über die Arbeit im Kreistag, Klaus Mertensacker sprach zu Themen der AG 60plus und schließlich Juso-Vorsitzender Martin Diedenhofen zu der sehr engagierten und neu erstarkten Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten. Nach dem Kassenbericht von Klaus Winter, wurde der Vorstand dann auch erwartungsgemäß entlastet.

Es folgte ein Wahlmarathon für die Delegierten der SPD Ortsvereine im Kreis Neuwied. Nicht nur der Kreisvorstand mit seinen Beisitzern musste turnusgemäß neu gewählt werden, auch die Wahlen der Delegierten für Regionalverband und Landesverband standen unter anderem auf der Agenda. Dabei wurde der geschäftsführende Vorstand mit der Wiederwahl in seiner bisherigen Arbeit bestätigt, und Kreisvorsitzender Fredi Winter mit satten 91,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt!

Neu in den Vorstand gewählt wurde Sven Lefkowitz, der nun als Pressereferent tätig ist. Somit besteht der Kreisvorstand jetzt aus Fredi Winter als Vorsitzender, seinen Stellvertreter/innen Birgit Haas, Petra Jonas und Michael Mahlert, Lana Horstmann als Geschäftsführerin, Klaus Winter als Schatzmeister und schließlich Sven Lefkowitz als neuem Pressereferenten.

Zu guter Letzt debattierten die Genossinnen und Genossen ausgiebig über zahlreiche Anträge, die von den verschiedenen SPD-Gliederungen im Kreis eingereicht wurden. Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern des SPD Ortsverein Erpel, die mit hohem Einsatz den Bürgersaal in Erpel herrichteten und auch für das leibliche Wohl der Gäste sorgten!