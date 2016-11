Heinzelmännchen in Polizeigewahrsam

Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

NEUWIED – Heinzelmännchen vom Knuspermarkt entwendet? – Von einem „dreisten Diebstahl“ war Montagmittag in einer Polizei-Pressemeldung die Rede. Als Marketingchefin Petra Neuendorf ganz aufgelöst am Sonntagabend auf der Polizeiwache auflief und einen Diebstahl meldete, klang das etwas exotisch. „Heinzelmännchen Raub“ in der Innenstadt am helllichten Tag.

Eine der „Heinzelmännchen Buden“ auf dem Knuspermarkt fehlte. Mit 2,5 x 1,6 Meter zu groß, um einfach so mitzunehmen. Nach einer unruhigen Nacht bekam Petra Neuendorf Montagmorgen einen Anruf der Polizei. Eine Streife hatte am Sonntagnachmittag eine Beschädigung der Bude, vermutlich durch Vandalismus, festgestellt und hatte sie deshalb von den Servicebetrieben abtransportieren lassen: Verletzungsgefahr. Die Bude kam umgehend zur Reparatur und wird bald wieder an ihrem Platz an der Schlossstraße stehen. Die beweglichen Figuren wurden von einer Dekofirma gespendet. Von Ehrenamtlichen aufgearbeitet. Gesponsert von Neuwieder Geschäftsleuten, wurden die Buden in der Werkstatt der Informa in Oberbieber angefertigt.