Brennende Waschmaschine holt Löschzug Altenkirchen auf den Plan

Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Gut gegangen – Wachmaschine kaputt – Wohnung verqualmt – Haus gerettet – Dienstagabend, 22. November gegen 21:30 Uhr qualmte es in einer Honnerother Wohnung gewaltig. Auslöser war eine Waschmaschine. Die Leitzentrale Honneroth wurde über einen Brand in einem Wohnhaus alarmiert. Die bewohnenden Personen hatten das Gebäude verlassen. Montabaur setzt den Löschzug Altenkirchen in Alarm und die rückten mit kompletten Löschzug und 22 Kräften umgehend aus und zum nahegelegenen Brandort. Ein Trupp unter Atemschutz ging ins Gebäude in den betroffenen Raum, löschten die brennende Waschmaschine ab und transportierten das Gerät an die frische Novembernachtluft. Das Gebäude wurde kontrolliert und schließlich der Qualm mit dem Belüfter aus dem Gebäude gedrückt. Noch einmal gut gegangen. Fotos: Wachow