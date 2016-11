Ein Auffahrunfall – Drei Fahrzeuge

Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

STEIMEL – Auffahrunfall mit zwei Totalschäden – Dienstagabend, 22. November, gegen 18:00 Uhr fuhren drei Fahrzeuge aus der Ortslage Steimel kommend in Richtung Berod. Kurz vor dem Ortsausgang kam es zum Auffahrunfall der drei Fahrzeuge. Während das erste Fahrzeug erhebliche Schäden am Heck abbekam, waren die beiden anderen Fahrzeuge als Totalschäden zu bezeichnen. Das mittlere Fahrzeug wurde an Front- und Heckpartie erheblich beschädigt während das dritte Fahrzeug Schäden an der Frontpartie aufwies. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Puderbach sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr einspurig weiter und band auslaufende Betriebsstoffe. Fotos: Wachow