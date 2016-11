Unfallflüchtiger hat 1,99 Promille – auch hier geht die Fahrerlaubnis in Weihnachtsurlaub

Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

BAD MARIENBERG-LANGENBACH – Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden auf dem EDEKA-Parkplatz in Bad Marienberg-Langenbach – Polizei sucht Geschädigten und Zeugen – Am Montag, 21. November, gegen 20:21 Uhr ereignete sich in Bad Marienberg-Langenbach, in der Marienberger Straße auf dem EDEKA-Parkplatz ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Der 38jährige Fahrer eines silbernen VW Golf stieß beim Einparken gegen die Fahrzeugfront, Stoßstange und Kennzeichen, eines dunklen Opel Signum. Im weiteren Verlauf stellte der Unfallverursacher seinen Wagen unweit ab und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Er wurde wenig später zu Fuß auf dem Parkplatz angetroffen. Die Polizei stellte bei ihm Alkoholkonsum fest. Der Alco-Test ergab 1,99 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der beschädigte dunkle Opel Signum, der von einem älteren Mann benutzt wurde, wurde nicht mehr vorgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch. Der Fahrzeugführer des Opel Signum und mögliche Unfallzeugen möchten sich bitte unter Telefon: 02662/95580 bei der Polizei Hachenburg melden.