Mit 2,2 Promille Unfall verursacht – Führerschein geht in Weihnachtsurlaub

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall mit Sachschaden in Bad Marienberg – Am Montag, 21. November, gegen 22:41 Uhr ereignete sich in Bad Marienberg, Neuer Weg ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein 54jähriger Autofahrer befuhr die Straße Neuer Weg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Unfallstelle stieß er beim Vorbeifahren gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen, der durch den Anstoß gegen eine Mauer geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alco-Test ergab 2,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 8.800 Euro.