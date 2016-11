Neuwieder Knuspermarkt eröffnet

Veröffentlicht am 24. November 2016 von wwa

NEUWIED – Oberbürgermeister Nikolaus Roth eröffnet am 21 November auf dem Luisenplatz den Knuspermarkt – Als vor einigen Jahren das Konzept für den Weihnachtsmarkt umgestellt wurde und das Amt für Marketing mit ins Boot genommen wurde, hat sich der etwas in die Jahre gekommene Weihnachtsmarkt zum Knuspermarkt gemausert. Davon machten sich die Eröffnungsgäste bei einem ersten Rundgang ein Bild. Zuvor aber hatte der Jugendchor der Mennonitengemeinde musikalisch auf die kommende Adventszeit eingestimmt.

Stimmungsvolle Häuschen in Keks-Optik, ein adventliches Musikprogramm, Spaß auf der Eisstockbahn, ein extra Kinderland, all das erwartet die Besucher auf dem Neuwieder Knuspermarkt mitten in der Innenstadt. Auf dem Luisenplatz bieten die Stände ein abwechslungsreiches Sortiment an: Wärmende Sachen aus Wolle, stimmungsvolle Dekorationsartikel, verschiedene Arten von Schmuck und leckere Naschereien wie Liköre oder schokoladige Verführungen. Neben professionellen Handwerker- und Händlerständen erhalten auch Vereine, Kindergärten und soziale Institution die Möglichkeit sich in den Hütten zu präsentieren und Selbstgebasteltes anzubieten.

Doch der Knuspermarkt ist mehr. Die Kleinsten können sich auf einen Weihnachtsmarktbesuch in Neuwied ganz besonders freuen. Im vergangenen Jahr wurde erstmals für sie ein Kinder-Knusperland aufgebaut. Eine Erkundungstour durch verschiedene Spielwelten wie den Kaufmannsladen, Puppenhäuser oder die Arktis versüßen ihnen die Vorweihnachtszeit. Spielerisch können sich die Kinder in eigens dafür gebauten Hütten mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Neu sind in diesem Jahr im Kinder-Knusperland die Heinzelmännchenhütten. Sie zeigen die niedlichen Figuren ganz geschäftig bei ihrer Hilfe in verschiedenen Berufen.

Gleichzeitig ist der Knuspermarkt Treffpunkt für vorweihnachtliche Stunden im Kreise der Familie oder von Freunden. Ob sportlich aktiv auf der Eisstockbahn (Reservierung über Tourist-Information) mit anschließender Einkehr in die Eisschänke oder in lustiger Runde gemeinsam einem der vielen Weihnachtskonzerte lauschend. Hier ist auch für fast jeden Musikgeschmack etwas geboten – von besinnlich über rockig bis hin zu Pop. Bis zum 24. Dezember ist der Markt nun täglich geöffnet.