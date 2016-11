Weihnachtsmarkt am Wochenende in Pracht

Veröffentlicht am 24. November 2016 von wwa

PRACHT – Weihnachtliche Düfte in Pracht am Samstag, 26. November – Markttreiben mit vielen Attraktionen – Der Weihnachtmarkt in Pracht hat schon Tradition und findet in diesem Jahr zum 16. Male in Folge statt. Viele Standbetreiber sind schon von Anfang an dabei und kommen sehr gerne nach Pracht. Dieses Jahr präsentiert sich der Weihnachtsmarkt auf dem neuen Festplatz in Pracht unterhalb vom Kindergarten.

Die Besucher können an 15 attraktiven Verkaufsständen ihre Weihnachtskäufe tätigen. Im Angebot werden neben Weihnachtdekorationen auch Honig-, Schokolade- und Gebäckspezialitäten sowie Strickwaren, Geschenk- und Bastelartikel und Körbe aus Peddigrohr sein. Auch wird das Angebot an Speisen und Getränken sehr reichhaltig sein. Kuchen, Waffeln, Reibekuchen, Bratwurst, Steak, Nierengulasch, Pilze, Kaffee, Glühwein, Punsch, Liköre, Kakao und kalte Getränke werden angeboten.

Spannend wird es für die Kinder, wenn mit Beginn der Dunkelheit der Nikolaus mit einem Sack voller Geschenke den Weihnachtsmarkt besucht und alle braven Kinder beschert. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 26. November um 13:00 Uhr. Die Standbetreiber und das Organisationteam würden sich über einen Besuch auf dem Prächter Weihnachtsmarkt sehr freuen.