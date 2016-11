Veröffentlicht am 24. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Musik und Tanz in die Kindertagesstätte bringen – Modul „Kindertänze“ startet in Altenkirchen – Am Freitag, 9. Dezember bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen für pädagogische Fachkräfte und andere Interessenten im Rahmen der Fortbildungsreihe „Musik und Tanz in die Kindertagesstätte bringen“ das Modul „Kindertänze“ an.

Kinder haben Spaß an Musik und Bewegung, sie entwickeln Kreativität im freien Tanz. In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden ein Repertoire an freien und strukturierten Kindertänzen mit und ohne Requisiten kennen, die vielfältig einzusetzen sind, wie Festgestaltung, Tanzprojekte, musiktherapeutische und musikpädagogische Gruppenarbeit. Im Vordergrund steht nicht das systematische Üben von Tanzschritten, sondern das direkte Mitmachen und eigene Anleiten der Tänze. Zielsetzung der Fortbildung ist das Schaffen neuer Zugänge zu Musik und Bewegung und das Stärken der Begeisterung und des Selbstvertrauens im Hinblick auf den eigenen Umgang mit Musik und Bewegung. In dem Seminar unter der Leitung von Musikpädagogin Bettina Schreiber in der Zeit von 09:00 bis circa 16:30 Uhr wird Musik als Weg zur Sensibilisierung der Wahrnehmung, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsförderung, Entspannung und Kreativität vorgestellt. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.