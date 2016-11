Polizei Straßenhaus erhielt Besuch von der Jugendfeuerwehr Oberlahr

Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

STRASSENHAUS/OBERLAHR – Jugendfeuerwehr Oberlahr besucht Polizeidienststelle – Im Monat November stand eine besondere Übung bei der Jugendfeuerwehr Oberlahr auf dem Dienstplan. Es ging mit den Fahrzeugen zu einem Besuch nach Straßenhaus zur Polizeiinspektion. Polizeioberkommissar Holl nahm die Gruppe mit ihren vier Betreuern in Empfang und führte sie durch die Dienststelle. Es wurden die täglichen Abläufe der Polizeibeamten genau erklärt, so zum Beispiel wie die Entgegennahme eines Notrufes abläuft. Natürlich durften die Mädchen und Jungs auch die Zellentrakte besichtigen und anschließend in die Streifenwagen einsteigen. Nach der einstündigen Führung trat die Jugendfeuerwehr die Heimreise an und alle Kinder berichteten zuhause von einem aufregenden Tag. (awo) Fotos: FFW Oberlahr