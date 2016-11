Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Qualifizierungskurs zur Praxisanleitung in Kindertagesstätten erfolgreich abgeschlossen – Erzieher/innen müssen vor allen Dingen gut basteln können, falls dieses Klischee überhaupt jemals zutraf, ist es heute auf jeden Fall längst von der Wirklichkeit überholt worden. Die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätten heutiger Tage sehen sich gleich mit einem ganzen Bündel von neuen Herausforderungen konfrontiert. Eine gute und fundierte Ausbildung sowie ein qualifizierter und praxisorientierter Einstieg in das Berufsfeld sind hierzu Voraussetzung.

18 Erzieherinnen aus Kindertagesstätten, davon 14 aus kommunalen Einrichtungen der Verbandsgemeinde Altenkirchen, haben den Praxisanleiterkurs der Kreisvolkshochschule in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen erfolgreich abgeschlossen und umfangreiche Kenntnisse erworben, um den Anleitungsprozess didaktisch und methodisch zu gestalten und in beratenden Gesprächen Entwicklungsprozesse zu fördern. Themenschwerpunkte des Kurses unter der Leitung von Ursel Rohde-Kehl (3.v.r.) in Altenkirchen waren Themen wie die Vorbereitung des Anleitungsprozesses, die Erstellung der Ausbildungspläne oder die Stärkung der Kompetenzen der Praktikanten.

Im Verlaufe der offiziellen Zertifikatsübergabe gratulierten Sascha Koch (l.) vom Altenkirchener Rathaus und Bernd Kohnen von der Volkshochschule den neuen Praxisanleiterinnen. Nach dem erfolgreichen Verlauf der Qualifizierung wird auch im kommenden Jahr wieder ein Praxisanleiterkurs angeboten werden. Nähere Informationen zu den genauen Kursinhalten oder zum kompletten Fortbildungsprogramm 2017 erhalten Interessenten bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212, per Email unter kvhs@kreis-ak.de und auf der Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.kreisvolkshochschuleak.de.