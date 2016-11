26 Feuerwehrkameraden/innen absolvieren Truppführerausbildung

Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

WISSEN – Truppführerausbildung erfolgreich abgeschlossen – 26 Feuerwehrkameraden/innen aus dem gesamten Kreis Altenkirchen beendeten am Wochenende den Truppführerlehrgang in Wissen erfolgreich. Zuvor standen jedoch fünf Wochenenden Ausbildung an. Neben praktischen Übungen wurden auch zahlreiche theoretische Ausbildungsstunden absolviert. Auf dem Lehrplan fand sich fast das gesamte Spektrum der Feuerwehrarbeit wieder.

Unterrichtet wurden unter anderem Themen wie Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, Gerätekunde, Brandlehre, Löschmittel, Menschenrettung und technische Hilfeleistung. Die Teilnehmer sind nach erfolgreichem Abschluss dazu befähigt als Truppführer einen Teil der Löschgruppe zu führen. Außerdem haben sie die Voraussetzung erworben, weiterführende Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz zu besuchen.

Der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Matthias Theis dankte am letzten Lehrgangstag Teilnehmern und Ausbildern, dass sie ihre Freizeit für die intensive Ausbildung investierten. Ebenso galt der Dank der Verbandsgemeinde Feuerwehr Wissen die Räumlichkeiten, Fahrzeuge und Übungsobjekte zur Verfügung stellte. Die Feuerwehrkreisausbildung wird unter der Regie des Landkreises Altenkirchen dezentral in allen Verbandsgemeinden des Kreises durchgeführt und feiert im nächsten Jahr ihr 40jähriges Bestehen.

Foto: Teilnehmer der Truppführerausbildung mit stellvertretendem Kreisfeuerwehrinspekteur Matthias Theis