Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

REGION – Erwin Rüddel als RKK-Bezirksvorsitzender bestätigt – Erwin Rüddel wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Rheinische Karnevals Korporationen e.V. (RKK) für die nächsten drei Jahre erneut und einstimmig zum Vorsitzenden des RKK-Bezirks Neuwied-Land gewählt. Damit geht der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete in die siebte Legislaturperiode dieses närrischen Ehrenamts. Dass Rüddel ein Vollblut-Karnevalist ist, hat er nicht bloß mit seiner Prinzenregentschaft in der Session 2002 der „Wenter Klaavbröder“ seines Heimatortes Windhagen bewiesen. Auch als Abgeordneter des Deutschen Bundestages verleugnet er seine närrische Frohnatur nicht. So bittet der MdB alljährlich Tollitäten und deren Gefolge aus dem Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen zu einem sessionalen Highlight, dem Prinzentreffen, nach Unkel. „Es freut mich immer wieder, wenn ich damit den zahlreichen ehrenamtlich Tätigen der Karnevalsvereine auch als ‚Danke schön‘ einige freudige gemeinsame Stunden mit Frohsinn und Heiterkeit bescheren kann“, bekräftigt Erwin Rüddel. Der auf Gründung am 21. Juni 1959 zurückgehende RKK mit Sitz in Koblenz ist der größte selbstständige Regionalverband Deutschlands mit Vereinen aus den Bereichen Karneval, Brauchtum, Gardetanz und Musik. Die Aufgaben des Verbandes sind die Förderung und der Erhalt des Brauchtums Karneval in seiner kulturhistorischen und heutigen Form.