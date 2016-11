Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

BETTGENHAUSEN – Chor Divertimento sucht neue Sänger – Der erfolgreiche und über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Chor Divertimento sucht Verstärkung und veranstaltet dazu in Kürze zwei offene Schnupper-Proben. Interessierte Sänger/innen sind eingeladen, einmal hinter die Kulissen zu schauen, die Probenarbeit und den Chor kennenzulernen und ihr eigenes Können unter Beweis zu stellen.

Divertimento ist ein Rock-, Pop- und Jazz-Chor aus dem Kreis Altenkirchen, der bereits seit 2002 auf den regionalen und überregionalen Bühnen zu Hause ist. Erst kürzlich überzeugte der Chor beim rheinlandpfälzischen Leistungssingen „Let‘s sing“ wieder mit seinem harmonischen Chorklang, der ausgefeilten Dynamik und der kreativen Choreografie und wurde dafür mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Für 2017 sind wieder einige Highlights mit verschiedenen Konzerten, Gastauftritten und Wettbewerbsteilnahmen geplant.

Die offenen Proben finden am Donnerstag, 8. und 15. Dezember, jeweils von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Henry-Hütte, Im Oberdorfsgarten in 57632 Seelbach/Bettgenhausen statt. Wer es danach in die engere Auswahl schafft, erhält Noten und Übungsdateien zu einem Arrangement aus dem neuen Repertoire des Chores zur Vorbereitung auf die erste Probe im neuen Jahr am 12. Januar 2017. Um kurze, formlose Voranmeldung per Email an chor-divertimento@gmx.de oder telefonisch unter 0170/6842145 wird gebeten. Weitere Infos unter www.chor-divertimento.de oder unter www.facebook.com/chordivertimento