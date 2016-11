Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

KÖLN – Julia Klöckner bei „Wer wird Millionär?“ – Jauchs „Prominentenspecial“ am Donnerstag, 24. November, ab 20:15 Uhr – Erlös für Kinderhilfsprojekte – Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner wird in der Promi-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am Donnerstag in Köln dabei sein. Die Aufzeichnung ist bereits im Kasten, aber wie viel Geld erspielt oder verspielt wurde, das darf noch nicht verraten werden. Deshalb am Donnerstag, 24. November, um 20:15 Uhr RTL einschalten. Eines sei dennoch verraten: Julia Klöckner ist gleich zu Beginn dran, weil sie die Eingangsfrage unter den vier Prominenten am schnellsten richtig löste.

Vier Prominente spielen für einen guten Zweck. Neben Julia Klöckner sind Sportkommentator Frank Buschmann, Sänger Mark Forster, gebürtig aus Kaiserslautern, und Fernsehkoch Tim Raue dabei. Jeder Cent des Gewinns wird für notleidende Kinder in Deutschland und der Welt gespendet. Kollegialen Spaß hatten alle Vier bei der Sendung und Günther Jauch brilliert mit seinem besten Pokergesicht.