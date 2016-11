Neiterser Weihnachtsbaum wird aufgestellt

Veröffentlicht am 23. November 2016 von wwa

NEITERSEN – Aufstellung eines Weihnachtsbaumes – Am Freitag, 25. November, ab 18:00 Uhr wird die Ortsgemeinde auf dem Dorfplatz in Fladersbach wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen. Der Männer- und Frauenchor Neitersen werden die Feier mit vorweihnachtlichen Liedern mitgestalten. Die Kinder des Kindergartens Neitersen schmücken den Baum mit selbst gebasteltem Baumschmuck. Einige Verkaufsstände bieten selbstgemachte Plätzchen und weihnachtliche Sachen, die Wiedbachtaler Sportfreunde bieten warme Getränke und Speisen an. Als Wetterschutz wird ein beheiztes Zelt aufgestellt. Alle Bürger/innen der Ortsgemeinde sind zum Aufstellen des Weihnachtsbaumes eingeladen.