BETZDORF-BRUCHE – Singen in der Klosterkirche – Brucher „Frohsinn-Chöre“ gestalten adventliches Konzert – Für Sonntag, 27. November, ab 16:30 Uhr, laden die Brucher „Frohsinn“ Chöre zum traditionellen Singen in der Klosterkirche der „ Heiligen Familie“ in Bruche ein. Als Gäste wirken Theresa Schäfer (Panflöte und Saxophon) sowie Josef Löcherbach (Klavier und Orgel) im Duett mit. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Paul Hüsch. Pater Edmund Klein, vom Kloster der „Heiligen Familie“, wird mit geistlichen Impulsen auf den Advent und die Ankunft Jesu einstimmen, wobei der Geistliche die „Erwartung“ und das Finden von Ruhe und Besinnlichkeit thematisieren wird.

Mit stimmungsvollen Liedern zum Advent und der Sehnsucht nach Frieden sowie der Vorfreude auf die Geburt Jesu werden die Chöre ein vorweihnachtliches Stimmungsbild zeichnen und wollen mit dem Duo Theresa Schäfer und Josef Löcherbach den Zuhörern eine Stunde der Ruhe und Besinnung bieten. Mit Panflöte und Saxophon werden u.a. alte Advents-Coräle sowie das Graduale und das Benedictus aus der Missa Puerorum von Josef Gabriel Reinberger in eher seltener Instrumentalbesetzung zu hören sein. Auch die Besucher sind eingeladen, ihre Stimme im Lied einzubringen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.