Veröffentlicht am 27. November 2016 von wwa

NEUWIED-FELDKIRCHEN – „Der Froschkönig“ als Puppenspiel in Neuwied-Feldkirchen – Das Koblenzer Puppentheater entführt am 3. Adventssonntag, 11. Dezember, um 15:00 Uhr in eine zauberhafte Märchenwelt für Groß und Klein. „Der Froschkönig“ handelt von einer Prinzessin, die beim Spielen ihre goldene Kugel in den Brunnen fallen lässt. Gegen das Versprechen, ihr Spielkamerad und Geselle sein zu dürfen, erlöst eine Kröte das weinende Mädchen aus ihrer Trauer und bringt die Kugel an die Wasseroberfläche. Allerdings denkt die Prinzessin gar nicht daran, ihr Versprechen einzuhalten und läuft davon. Doch eines Tages findet die Kröte den Weg zum Schloss…

Die Bedeutung und die Kraft eines Versprechens stehen bei dieser Geschichte im Mittelpunkt. Witzig setzt der bekannte Puppenspieler Björn Küpper das Thema in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde in Neuwied-Feldkirchen um. Dabei haben er und sein Team den Froschkönig mit viel Liebe zum Detail und reich bemalten Kulissen inszeniert. Für so viel Mühe wurde das Koblenzer Puppentheater mit dem Kinder- und Jugendkulturpreis Rheinland-Pfalz und dem Kulturpreis der SGK Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Person und Karten können ab sofort bei den Kooperationspartnern reserviert werden: Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Feldkirchen, Feldkircher Straße 89, Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr. Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, Pfarrstraße 8, Zimmer 202, 02631 802 170, Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr, Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr.